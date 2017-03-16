Юрий Семин: "Не разговаривал с Измайловым после его ухода из "Краснодара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что российскому чемпионату будет не хватать полузащитника Марата Измайлова, который недавно покинул "Краснодар". Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, у футболиста проблемы с коленом.

– Марат Измайлов ушел из "Краснодара". Вы поняли, почему?

– Не общался c ним после этого, – сказал Семин. – Мне очень жаль, что он не будет играть, по крайней мере, в этот период, в нашей премьер-лиге. Он очень яркий игрок. И я, к примеру, помню недавний матч "Краснодар" – "Зенит", где Марат был лучшим на поле в составе обеих команд. А что случилось... Я с ним пока не разговаривал.

– Самедов забил первый гол за "Спартак" и назвал его самым важным в карьере. Вы смотрели за его игрой?

– Конечно же, он важный. Ведь он принес его команде победу над "Анжи". Но ко мне какой вопрос? Смотрел ли я за действиями Самедова? Забил хорошо – сместился с центра, отправил мяч в сетку после хорошей подачи. Противостояние с "Локо" для него очень важное, но и для нашего крайнего защитника Виталия Денисова противостояние с Самедовым очень важно. И кто кого переиграет, посмотрим. (Михаил ГОНЧАРОВ)