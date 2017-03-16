Юрий Семин: "Не представляю, как выпустить Фарфана на поле в матче со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" не смог назвать самую памятную встречу с красно-белыми, передает из Баковки корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Какой самый запоминающийся матч между "Локо" и "Спартаком"?

– Мне хочется результат сегодня. Чтобы игроки полностью отдали все силы, а то, что было вчера, – не играет роли. Тогда мы хорошо выполнили свою работу. Сейчас нужно сделать то же самое.

– Насколько готовы играть Фарфан и Антон Миранчук?

– Антон будет завтра играть тайм за дубль, и мы посмотрим. Фарфан поздно приехал на сборы и очень мало провел тренировок и матчей. Я не имею полного представления, как выпустить его в такой встрече.

– Ваши выводы могут повлиять на кадровые перестановки?

– Да.