Юрий Семин: "Не понимаю, почему никто не писал про неназначенный пенальти на Игнатьеве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил недоумение в связи с неназначенным пенальти в матче 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) после нарушения на Владиславе Игнатьеве. Наставник удивился, почему СМИ не обратили внимания на этот эпизод.

– Честно говоря, мне многое непонятно в том, что пишут в прессе, – сказал Семин. – Писали, что судья не дал пенальти в наши ворота, но никто не сказал, что был стопроцентный одиннадцатиметровый на Игнатьеве. Там все было видно невооруженным глазом. Либо это специально такая акция. Сейчас в интервью тренеры говорят, мол этот судья для нас нехороший, этот хороший, но мы ничего не говорим. Мы проиграли. (Михаил ГОНЧАРОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)