Юрий Семин: "Не понимаю, почему Лапочкин добавил только одну минуту"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что главный судья Сергей Лапочкин добавил слишком мало времени в концовке матча 15-го тура чемпионата России с "Уралом" (1:2) . 71-летний российский специалист согласился с тем, что московскому клубу не хватило должной концетрации.

– Разве можно добавлять только одну минуту? Было много замен, вратарь "Урала" постоянно тянул времени, - заявил Семин. – Все поражены. Но надо понимать, что дело не в этом, а в том, что "Локомотиву" не хватило определенной концетрации . Мы не использовали свои моменты. Вряд ли кто-то из футболистов изменил бы игру, потому что мы ее проиграли. Матч неиспользованных возможностей? Можно и так сказать.