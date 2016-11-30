Юрий Семин: "Не нервирует информация об уходе из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что команда не до конца реализует его идеи из-за доли невезения. По словам специалиста, железнодорожникам необходимо улучшить реализацию моментов и укрепить атакующую линию. Ранее в СМИ появились слухи о том, что судьба Семина зависит от исхода встречи с томичами.

– Нервирует ли информация о вашем возможном уходе из команды?

– Нет, – сказал Семин. – Почему она должна нервировать? Как только первый день приступаешь к работе, есть СМИ, которые пишут, что тренеру дали всего одну игру и он должен уходить. Мы будем создавать команду и работать дальше.

– Какие проблемы видели, когда приходили в команду, и удалось ли их решить?

– Есть понимание с игроками и того, чего я хочу. Не всегда получается. Есть доля невезения. Иногда бывает наоборот. Мы должны больше работать над реализацией моментов, укрепить атакующую линию.

Есть понимание, куда двигаться. Но я могу предъявить претензии минут за 20 по прошлой игре, а по второму тайму могу сказать, что ребята играли хорошо. Даже согласно статистике мы таких матчей не проводили. В плане владения мячом, остроты в площади ворот, ударов. А вот реализации нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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