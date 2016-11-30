Юрий Семин: "Не нервирует информация об уходе из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что команда не до конца реализует его идеи из-за доли невезения. По словам специалиста, железнодорожникам необходимо улучшить реализацию моментов и укрепить атакующую линию. Ранее в СМИ появились слухи о том, что судьба Семина зависит от исхода встречи с томичами.
– Нервирует ли информация о вашем возможном уходе из команды?
– Нет, – сказал Семин. – Почему она должна нервировать? Как только первый день приступаешь к работе, есть СМИ, которые пишут, что тренеру дали всего одну игру и он должен уходить. Мы будем создавать команду и работать дальше.
– Какие проблемы видели, когда приходили в команду, и удалось ли их решить?
– Есть понимание с игроками и того, чего я хочу. Не всегда получается. Есть доля невезения. Иногда бывает наоборот. Мы должны больше работать над реализацией моментов, укрепить атакующую линию.
Есть понимание, куда двигаться. Но я могу предъявить претензии минут за 20 по прошлой игре, а по второму тайму могу сказать, что ребята играли хорошо. Даже согласно статистике мы таких матчей не проводили. В плане владения мячом, остроты в площади ворот, ударов. А вот реализации нет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
ALEXEY959595
Локомотив сделает большую ошибку, если уволит Семина. С Семиным Локомотив выиграет второй круг чемпионата, 100%. Много ничьих из-за невезения.
14:09
берлиоз
это всё говорилось в Мордовии и предыдущих командах - уже не интересно....По такому пути идет и Луческу...
13:41
Exsorsist
Мы видели новый Локо, - не лучше.
13:07
Adro
Палыч со старым Локо закончился, но никак этого не поймет и не успокоится
12:54
firedrake
Однако осень Юрий Палыч, и она сегодня закоанчивается
12:31
gayduk
Пора Шпалыча гнать или ФНЛ!
12:27