Юрий Семин: "Не могу найти свой петушок. Может, он в музее?"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 11-го тура с ЦСКА рассказал о состоянии травмированных футболистов. Наставник добавил, что никак не может отыскать свой знаменитый петушок.

– Как состояние Дмитрия Баринова?

– Он получил серьезную травму мышечного характера. Майкон никак не придет в свое состояние, Тарасов выбыл. Надеемся, что Чорлука сможет сыграть. Что жаловаться? Есть другие ребята, которые должны выступать ради своего имиджа и клуба. Должны помогать. Янбаев давно не играл, а с "Амкаром" провел блестящий матч. Молодец, что не скис. У него долго не было игровой практики. Того же и другим ребятам пожелаю. Возможно, кто-то появится.

– Может, настало время для петушка?

– Не могу его найти. Может, он в музее? Будем искать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)