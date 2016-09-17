Юрий Семин: "Не исключаю, что вновь воспользуемся МЦК"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не исключил, что при сильной загруженности дорог команда будет добираться до домашнего стадиона по недавно открытой линии Московского центрального кольца (МЦК). Напомним, сегодня команда в полном составе поехала на матч 7-го тура чемпионата России с "Уфой" по новой линии метро со станции "Ботанический сад" до "Локомотива", где располагается стадион железнодорожников.

- Хочу поздравить РЖД и всех москвичей с этим великолепием, - отметил Семин. - Бывало, мы добирались раньше до стадиона на метро. А тут даже быстрее. Я посмотрел: если сесть на Кутузовской, то через 35 минут будешь в Черкизове. Так что если будут 10-балльные пробки по пути из Баковки, то, возможно, еще воспользуемся МЦК. Ребятам понравилось, хотя они сейчас, конечно, сконцентрированы на матче. (Филипп ПАПЕНКОВ)