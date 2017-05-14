Юрий Семин: "Назаров в "Локомотиве"? Впервые слышу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что информация об интересе к нападающему "Эрцгебирге" и сборной Азербайджана Дмитрию Назарову не соответствует действительности. Ранее сообщалось, что трансфер форварда предстоящим летом был одобрен наставником железнодорожников.

– Впервые слышу об этом, – цитирует ТАСС Семина. – Информация не соответствует действительности.

В текущем сезоне во второй бундеслиге 27-летний футболист принял участие в 26 играх, забив 9 голов и дважды ассистировав партнерам.