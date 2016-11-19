Юрий Семин: "Наверное, ничья в матче "Оренбург" - "Локомотив" закономерная"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после игры 14-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:1) отметил непростые погодные условия. Специалист рассказал, что из-за холода не решался выпустить со скамейки замерзших футболистов.

– Сложно оценить этот матч, – цитирует клубная пресс-служба Семина. – Было очень холодно. В первом тайме мы играли достаточно неплохо. Во втором нужно было сделать замены, но футболисты были замерзшие, поэтому я не решался выпустить их сразу. Наверное, ничья в этом матче закономерная. У "Оренбурга" была высокая мотивация, за счет которой они и отыгрались во втором тайме.