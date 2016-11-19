19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Наверное, ничья в матче "Оренбург" - "Локомотив" закономерная"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после игры 14-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:1) отметил непростые погодные условия. Специалист рассказал, что из-за холода не решался выпустить со скамейки замерзших футболистов.

 
Сегодня. Оренбург. "Оренбург" - "Локомотив" - 1:1. Гостям не удалось увезти победу."Оренбург" - "Локо": горячая ничья на морозе

– Сложно оценить этот матч, – цитирует клубная пресс-служба Семина. – Было очень холодно. В первом тайме мы играли достаточно неплохо. Во втором нужно было сделать замены, но футболисты были замерзшие, поэтому я не решался выпустить их сразу. Наверное, ничья в этом матче закономерная. У "Оренбурга" была высокая мотивация, за счет которой они и отыгрались во втором тайме.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/14291

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