Юрий Семин: "Наш гол с "Уфой" не засчитали. Надеюсь, судья понесет наказание"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул необходимость введения системы видеопомощи арбитрам (ВАР) в России. По его словам, во встрече 1-го тура премьер-лиги против "Уфы" (0:0) железнодорожники забили честный гол, который не засчитали.

- За два матча нового сезона так и забить не смогли. Не боитесь, что не получается реализовывать моменты?

- Ничего страшного. Главное, чтобы моменты были. Мы забили гол, который не засчитали. Надеюсь, судья понесет наказание. Голы будут. Есть моменты, есть игра.

- ВАР в России. Как относитесь к его введению, например, в следующем сезоне?

- Нужно это делать как одно быстрее. С этого сезона. Жизнь уже заставляет это делать. Это помощь судьями. Говорю уже два года об этом. (Ярослав СУСОВ)