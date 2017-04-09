Юрий Семин: "Надеюсь, Игнатьев будет готов к следующей игре"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Ростовом" (0:0) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России прокомментировал дебют полузащитника Антона Миранчука. Также Семин выразил надежду, что Владислав Игнатьев восстановится от повреждения к следующей игре команды, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Какие новости по Игнатьеву?

– Надеемся, он будет готов к следующей игре. Им мы тоже не стали рисковать.

– Антон Миранчук сегодня дебютировал...

– Дебют – он и есть дебют. Антон сыграл совсем немного, в следующий раз, если заслужит своей работой, дадим больше времени. В нашем нынешнем календаре, вполне возможно, он будет играть. Но я повторю: Кубок – это реклама нашего футбола, там должен быть хороший футбол. Что ж мы делаем?!