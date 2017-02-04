Юрий Семин: "Надеюсь, что Миранчук останется в "Локомотиве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин надеется на то, что полузащитник Алексей Миранчук не сменит клубную прописку. По информации "СЭ", железнодорожники имеют предложения от трех клубов, но представители игрока договорились с "Рубином" по дополнительным опциям - выплате подъемных и их цифре.

- В чем различие ситуаций с Самедовым и Миранчуком? Первого вы отправили в дубль, когда узнали, что он переходит в "Спартак". Второго - продолжаете выпускать с первых минут, - вопрос Семину.

- В истории с Самедовым была четкая и конкретная ситуация - ясность, что он нас покидает. И мы уже знали, что на его позицию нужен другой футболист. С Миранчуком же непонятная лотерея - может, он будет в команде, а может, и нет. В этом и разница. А еще в том, что Алексей - молодой игрок и наш воспитанник.

- Президент клуба Илья Геркус сказал, что Миранчук точно уходит. Заявление уже написано.

- А я еще надеюсь, что он останется.

- Вас не смущает, что результативная статистика у Алексея в сезоне мизерная, а шума зато от его истории - очень много?

- Это вас всех смущает. А меня в первую очередь волнует то, что большая группа молодых игроков покидала "Локомотив", в том числе и до меня. Вспомните: Жемалетдинов, Оздоев, Махатадзе, Бурлак, Подберезкин. Все они когда-то воспитывались у нас, а потом уходили. (Михаил ГОНЧАРОВ)

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