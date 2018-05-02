Юрий Семин: "Надеюсь, Чорлука полностью восстановится к матчу с "Зенитом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин допустил, что на игре команды в матче 28-го тура чемпионата России против "Краснодара" (0:2) сказалось отсутствие защитника Ведрана Чорлуки. Потерпев поражение от "быков", железнодорожники упустили шанс досрочно оформить чемпионство.

Для завоевания титула команде Семина в двух оставшихся турах необходимо набрать два очка. В 29-м туре "Локомотив" дома сыграет с "Зенитом" (5 мая, начало – 16.30 по московскому времени). В 30-м туре железнодорожники на выезде встретятся с тульским "Арсеналом" (13 мая, 14.00 по московскому времени).

– Просчеты "Локомотива" в Краснодаре могут стать следствием психологического давления, которое сейчас испытывают футболисты?

– Конечно, это сказывается. Ведь из нынешнего состава по пальцам можно пересчитать тех, кто выигрывал чемпионство.

– Отсутствие в матче с "Краснодаром" Чорлуки было ощутимым?

– Ведран из тех, кто считается лидером. А такие в ключевых матчах особенно в цене. Но, к сожалению, потери в турнирной гонке неизбежны. И к этому надо быть готовым.

– К матчу с "Зенитом" он полностью восстановится?

– Очень надеюсь. Как и на то, что улучшится состояние Фернандеша (в трех последних матчах команды португальский полузащитник в общей сложности провел на поле 154 минуты. – Прим. "СЭ").

– Как будете готовиться к встрече с "Зенитом"?

– В обычном режиме. В среду команда собралась на базе в Баковке, где будет проведен короткий разбор матча в Краснодаре. Затем часть футболистов проведет тренировку с большой нагрузкой, а остальные поработают в щадящем режиме. В четверг – общая тренировка, а в пятницу – предыгровая разминка. (Александр ЛЬВОВ)

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