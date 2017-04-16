Юрий Семин: "Надеялись, что в расписании произойдут изменения"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против тульского "Арсенала" заявил, что в его команде хорошая группа футболистов, которая способна заменить травмированных игроков. На данный момент московский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги. Тульская команда идет на 15-й строчке.

- Мы надеялись, что изменения в расписании произойдут, но они не произошли, - сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Семин. - Это ситуация нормальная. Игроки должны хорошо работать, изменения будут, они есть даже сегодня. Группа у нас хорошая, мобильная. Надеюсь, что все будет хорошо.

Травма Тарасова? Потеря каждого игрока серьезна. Но сегодня в строй вошли другие игроки - Ари, Фарфан, Чорлука. Замена одних другими должна проходить равномерно и незаметно.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча "Арсенал" – "Локомотив"