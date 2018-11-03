13:59 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Надеемся, что Смолов выйдет на замену"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о матче с "Арсеналом" в 13-м туре чемпионата России.

- В каком состоянии Фарфан определит игра. Одно дело месяц тренироваться, а другое дело -выходить играть. Уже то, что он здоров - очень хорошо, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". -  Есть игроки в резерве. Возможно, кто-то выйдет на замену. Смолов? Надеемся, что выйдет. Практически ничего не меняем в последних матчах, все остается в одной схеме. Другое дело, что есть импровизация и есть соперник, который или позволит осуществить задуманное, или нет.

Матч "Локомотив" - "Арсенал" начнется в 14.00 по московскому времени.

Все о турнире Российской футбольной премьер-лиги - здесь.

Локомотив - Арсенал Т

 

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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