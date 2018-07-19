Юрий Семин: "Надеемся, что будет усиление"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что игроки находятся в различном физическом состоянии, сейчас команде нужно усиление. Во вторник команда проиграла в товарищеском матче голландскому "Витессу" со счетом 0:3.

- Матч с "Витессом" это показал: первый тайм был хороший, сил хватало, но во втором тайме они закончились, - цитирует ТАСС Семина. - Это хороший спарринг, мы многое увидели. Надеемся, что будет усиление. Не получилось вовремя, но мы надеемся.

Мы не в полном составе, у нас не все сборники вернулись, у всех разное время для отдыха. Другие сборники уже провели матч - Алексей и Антон Миранчуки, а также Мацей Рыбус. Физическое состояние неодинаковое, это самая большая проблема - остается немного времени, чтобы всех привести в один показатель физической готовности. Занятия лучше проходят по отдельным игрокам в индивидуальном порядке, потому нагрузки могут быть разные.