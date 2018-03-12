Юрий Семин: "На таком газоне, как на "СКБ-Банк Арене", играть нельзя"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Урала" остался недоволен качеством поля на "СКА-Банк Арене". По словам специалиста, на таком газоне играть нельзя.
– Какое состояние у "Локомотива" покажет игра, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Что касается эмоционального состояния, то оно достаточно хорошее. Есть определенное разочарование, поскольку на таком поле, как на "СКБ-Банк Арене", играть нельзя. "Урал" играет в комбинационный хороший футбол, но он тоже не будет в состоянии показать свои сильные качества. Будет битва, будет лотерея.
Газон? Тут говорить нечего, раз такое решение принял инспектор. Есть правило, в котором говорится, что должно быть 70-80 процентов травы, но тут 20. Почему инспектор решил провести этот матч, я не знаю.
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится сегодня, 12 марта, на стадионе "СКБ-Банк Арена". Начало игры – 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Дядька
Шпалыч просто забыл,что все правила должны толковаться в пользу только одной команды, отказавшейся играть в Самаре.
18:56
kurkoviivan
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18:13
Al Rains
РЖД-чемпион!!!)) пофиг им на газон...
17:19
Семь ветров
Шпалыч абсолютно прав, играть на таком поле нельзя, точно та же как на самарском бетоне или лохомотном снежном огороде желтым мячом. Ну ничего, осень-весна это наш формат!
17:10