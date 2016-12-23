Юрий Семин: "На сборы с "Локомотивом" отправятся четыре игрока из академии"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин принял участие в новогоднем празднике, организованном для воспитанников клубной академии. Во время торжественной речи он отметил, что на зимние сборны с основной команды отправятся четверо молодых футболистов. Напомним, что в 2016 году академия "Локомотива" заняла 25-е место в рейтинг лучших академий Европы по мнению экспертов ФИФА.

– Мне очень приятно присутствовать на вашем празднике, – цитирует пресс-служба клуба Семина. – Я присоединяюсь ко всем поздравлениям. Вы молодцы в этом году: хорошо играли, выиграли много призов. Хочу поздравить вас со всеми успехами! Хочу поздравить и всех тех людей, кто окружал вас. Без них вы не достигли бы таких побед. Следующий год – год петуха. Будьте такими же настырными и упрямыми, как петух! Побеждайте всех! Для нас очень важно, чтобы в конце каждого года кто-то из выпускников Академии попадал к нам, в команду мастеров. Сейчас мы на сборы возьмем четверых ребят из "молодых". Дальше все будет зависеть от них и их работы. Также, как все зависит от вас сейчас. Работать, работать и еще раз работать! И удачи! Мы ждем вас в "основе"!