Юрий Семин: "Мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом. При этом специалист подчеркнул, что на данный момент рано подводить итоги, потому что в 2018-м предстоит проделать много работы.
– Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая, – написал Семин на своей странице в Инстаграме. – И в новом году нас ждет очень много работы!
В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!
И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!
Напомним, что "Локомотив" является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Железнодорожники набрали 45 очков после 20 матчей, что на 8 больше, чем у "Зенита" и "Спартака", которые идут на втором и третьем местах.
Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждёт очень много работы! В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком "Пятое колесо", побеждать благодаря командной игре - а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году ещё ни раз всех удивим! И главное, Помните! Локомотив - это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только Локо! Только победа!
vit316
С грязными волосами и полупьяный, Палыч особенно выделяется в хорошем интерьере. Но специалист от Бога.
03:52
Ж и в о й
"Давайте в новом году еще НЕ раз всех удивим"
01:28
Creator2077
Локомотив и лично Юрия Палыча ! С Новым годом и пожеланием ТОЛЬКО ПОБЕДЫ в чемпионате России ! У вас всё получится ! Это БУДЕТ КРАСИВО и СПРАВЕДЛИВО !!! А все разговоры про пятое колесо в пользу "бедных", слабых и глупых !!! Только Локо - Только Победа !!!
01:22
Fynbhalk
А действительно, пятое колесо - это что -то ненужное. Судя по количеству болельщиков в Черкизово, и это - при огромном отрыве и огромных шансах на чемпионство - клуб и команда в Москве мало кому нужны. А что будет в следующем году, когда команда например разбежится по другим клубам и за границу, у Миранчуков, Фарфана, Квирквелия и т.д. на это - хорошие шансы, тем более после ЧМ, и Локо опять будет барахтаться вне зоны УЕФА? Болельщиков на трибунах опять будет меньше чем футболистов? Как сейчас на Динамо? Уже много раз спрашивал - ну ЗАЧЕМ в Москве столько клубов РФПЛ? Тем боле что на них мало кто ходит? Оставить пару для дерби - а остальные переместить в другие областные города. Разве в Воронеже, Ярославле, Липецке живут не люди, они не хотят смотреть футбол высшей лиги? Разве в этих городах нет железнодорожников, МВД, военнослужащих и их друзей и близких? А ведь Локо и Динамо существуют и в том числе и на их деньги, эти клубы - кормятся за госсчёт. Кто-то скажет - вон, в Лондоне, Мадриде по многу команд высшей лиги, ну так ведь там и все стадионы этих команд забиты болельщиками во время матчей! Если в Лондоне оставить два клуба - сотни тысяч лондонцев не смогут попасть на матчи. А если в Москве оставить два - никто не пострадает. Вот вам и ещё один пункт в "революцию" Федуна - только гораздо более простой и справедливый.
01:10
Джаггер555
Не актуально уже давно, как Торпедо и Динамо барахтаются в помоях давно.
01:02
Дядька
Давно пора забыть уже этот ретробред про 5 колесо.
00:45