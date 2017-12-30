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Юрий Семин: "Мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом. При этом специалист подчеркнул, что на данный момент рано подводить итоги, потому что в 2018-м предстоит проделать много работы.

– Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая, – написал Семин на своей странице в Инстаграме. – И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!

И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!

Напомним, что "Локомотив" является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Железнодорожники набрали 45 очков после 20 матчей, что на 8 больше, чем у "Зенита" и "Спартака", которые идут на втором и третьем местах.

 

Наступает Новый год! Все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая! И в новом году нас ждёт очень много работы! В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему! Идти в лидерах с ярлыком "Пятое колесо", побеждать благодаря командной игре - а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году ещё ни раз всех удивим! И главное, Помните! Локомотив - это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем! Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только Локо! Только победа!

Публикация от Юрий Семин (@seminup) Дек 30, 2017 at 12:23 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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vit316

С грязными волосами и полупьяный, Палыч особенно выделяется в хорошем интерьере. Но специалист от Бога.

03:52

Ж и в о й

"Давайте в новом году еще НЕ раз всех удивим"

01:28

Creator2077

Локомотив и лично Юрия Палыча ! С Новым годом и пожеланием ТОЛЬКО ПОБЕДЫ в чемпионате России ! У вас всё получится ! Это БУДЕТ КРАСИВО и СПРАВЕДЛИВО !!! А все разговоры про пятое колесо в пользу "бедных", слабых и глупых !!! Только Локо - Только Победа !!!

01:22

Fynbhalk

А действительно, пятое колесо - это что -то ненужное. Судя по количеству болельщиков в Черкизово, и это - при огромном отрыве и огромных шансах на чемпионство - клуб и команда в Москве мало кому нужны. А что будет в следующем году, когда команда например разбежится по другим клубам и за границу, у Миранчуков, Фарфана, Квирквелия и т.д. на это - хорошие шансы, тем более после ЧМ, и Локо опять будет барахтаться вне зоны УЕФА? Болельщиков на трибунах опять будет меньше чем футболистов? Как сейчас на Динамо? Уже много раз спрашивал - ну ЗАЧЕМ в Москве столько клубов РФПЛ? Тем боле что на них мало кто ходит? Оставить пару для дерби - а остальные переместить в другие областные города. Разве в Воронеже, Ярославле, Липецке живут не люди, они не хотят смотреть футбол высшей лиги? Разве в этих городах нет железнодорожников, МВД, военнослужащих и их друзей и близких? А ведь Локо и Динамо существуют и в том числе и на их деньги, эти клубы - кормятся за госсчёт. Кто-то скажет - вон, в Лондоне, Мадриде по многу команд высшей лиги, ну так ведь там и все стадионы этих команд забиты болельщиками во время матчей! Если в Лондоне оставить два клуба - сотни тысяч лондонцев не смогут попасть на матчи. А если в Москве оставить два - никто не пострадает. Вот вам и ещё один пункт в "революцию" Федуна - только гораздо более простой и справедливый.

01:10

Джаггер555

Не актуально уже давно, как Торпедо и Динамо барахтаются в помоях давно.

01:02

Дядька

Давно пора забыть уже этот ретробред про 5 колесо.

00:45