Юрий Семин: "Мы знаем, как превосходить ожидания и идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поздравил болельщиков с Новым годом. При этом специалист подчеркнул, что на данный момент рано подводить итоги, потому что в 2018-м предстоит проделать много работы.

– Наступает Новый год, все подводят итоги, но нам с вами это делать пока рано! Мы будем подводить итоги только в конце мая, – написал Семин на своей странице в Инстаграме. – И в новом году нас ждет очень много работы!

В эти праздничные дни желаю всем отдохнуть, но не расслабиться, набраться сил, но не потерять настрой и запал! Мы с вами хорошо знаем, как превосходить ожидания и побеждать вопреки всему идти в лидерах с ярлыком "пятое колесо", побеждать благодаря командной игре – а потом узнавать, что это фарт! Давайте в новом году еще ни раз всех удивим!

И главное, помните – "Локомотив" – это не 11 человек на поле! Это тысячи! Команда РЖД, болельщики, работники клуба, игроки, тренеры, все мы вместе и только вместе побеждаем. Спасибо вам всем за этот год и до встречи в следующем! Только "Локо"! Только победа!

Напомним, что "Локомотив" является лидером турнирной таблицы чемпионата России. Железнодорожники набрали 45 очков после 20 матчей, что на 8 больше, чем у "Зенита" и "Спартака", которые идут на втором и третьем местах.