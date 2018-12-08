Юрий Семин: "Мы вышли во втором тайме злыми, и это было похоже на футбол"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал главную причину победы над "Оренбургом" в 17-м туре чемпионата России.

– Почему в старте вышел Эдер, а не Смолов?

– Поймите, на поле выходит 11 игроков, а у нас 20. Сегодня на поле вышли те, кого я посчитал более нужным сегодня. Вот и все.

– Можете сказать, что не угадали с составом? Учитывая две замены в перерыве.

– Мы всё угадали, раз выиграли. Если бы изначально был другой состав, в итоге было бы все хуже. Эдер, на мой взгляд, играл прекрасно, замена его произошла просто потому, что у нас был лимит на легионеров. Поэтому произошла двойная замена. Много факторов, которые в перерыве нам нужно было поменять. Еще третьего надо было сразу выпускать, чтобы менять игру.

– Впереди матч с "Шальке". Эта игра повлияет на футболистов?

– Эта игра закончилась, закончилась часть этого чемпионата. В первую очередь наши мысли на то, как восстановиться. Едем на базу сейчас, а не по домам, попытаемся опередить время для восстановления. Будет массаж, ужин, сон. Может быть, что-то у нас и получится. Вообще я не понимаю, почему такой календарь. Кому-то меняют его, кому-то – нет.

– Во втором тайме был эпизод, когда Игнатьев не сдержался после вашего замечания. Что это было?

– Ну что вы смотрите все эти эпизоды. Игнатьев – молодец. Просто он этот эпизод чувствовал по-другому. Вот вы ищите, кто здоровается, кто нет. Я уже вам говорил: у нас никто не здоровается, они должны быть злые, а не довольные. Вот во втором тайме они вышли очень разозленные, на себя, на меня, на руководителей клуба, на всех вокруг, и это было похоже на футбол. А если бы они были сытыми… И Игнатьев – молодец, тоже так отреагировал. По крайней мере, он лучше стал играть, мне большего и не нужно.

– Почему поменяли Денисова? Ведь напрашивалась замена Алексея Миранчука…

– Вот видите, у каждого есть свое мнение. Если бы мы поменяли Миранчука, он бы не дал решающую передачу на второй гол. Игорь хорошо играл, но он футболист оборонительного плана, а нам нужен был игрок в атаку – полезть головой, сыграть. А Игорь только блокировал контратаку. Поэтому выпустили Баринова, который может пробить, полезть.

(Александр Рогулев)