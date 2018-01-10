Юрий Семин: "Мы с внучкой получили много удовольствия от фильма "Движение вверх"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился впечатлениями от просмотра фильма "Движение вверх". В картине речь идет о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года.

– Посмотрел фильм "Движение вверх". Один из лучших фильмов о спорте, – написал Семин в Инстаграме. – Я увидел настоящую команду – игроки и тренер. Они дружили, делали ошибки как в жизни, так и в игре. Но они были настоящие и хорошо делали свою работу. Такие же команды были в хоккее, в футболе, в хоккее с мячом. Браво! Мы с внучкой получили много удовольствия и переживаний от этого фильма.