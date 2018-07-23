Юрий Семин: "Мы приносим счастье и радость. Значит, играем хорошо"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что почувствовал близость чемпионства только после матча с "Зенитом". По его словам, главное для команды - приносить радость болельщикам.

- После какого матча вы поняли, что команде по силам стать чемпионом?

- Как ни странно, я почувствовал, что мы может стать чемпионами после игры с "Зенитом", а до этого мы шли от игры к игре, готовились к каждому матчу, хорошо тренировались и заранее ничего не загадывали. Это было правильно.

- Какие первые эмоции были после того, как закончился матч с "Зенитом"?

- Самые сильные эмоции о которых даже сложно сказать. Я видел вашу радость. Это было для нас самое главное. Если мы приносим для вас счастье и радость. Значит, мы играем хорошо. Именно поэтому вас стало больше приходить на стадион. Вы видите самоотдачу футболистов и стали к нам ближе. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)