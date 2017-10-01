Юрий Семин: "Мы обыграли все столичные клубы? Чемпионом Москвы "Локо" был много раз"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 12-го тура чемпионата России против "Динамо" (3:0) выразил радость в связи с игрой команды. Специалист подчеркнул, что не очень рад паузе в связи с матчами сборных.

– Мы очень рады победе, – сказал Семин. – Мне очень понравилась игра, я получал от нее удовольствие. Ребята играли правильно. Они много комбинировали. У команды хорошее состояние и наших болельщиков она поздравила хорошей игрой.

– Как сохранить этот победный настрой после паузы?

– Она есть и никуда от нее не денешься. Хорошо, что ребята поедут в сборные с позитивным настроением. Это стимул для них. В паузу подлечим Лысова, Фарфана, это играет нам на руку. Что касается Ари и Чорлуки – тоже самое. Конечно, не хотелось бы паузы, потому что игра у команды идет, но пришло время ее сделать.

– В первом круге "Локомотив" обыграл все московские клубы.

– Тогда "Спартак" был силен, но чемпионом Москвы "Локомотив" был много раз. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Локомотив" – "Динамо"