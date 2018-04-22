Юрий Семин: "Мы хуже всего играем с такими командами, как "Уфа"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после ничьей с "Уфой" (0:0) в матче 27-го тура чемпионата России отметил, что в концовке игры не хватает волевых усилий, чтобы реализовать какой-то момент.

– Два матча – ноль голов с командами, которые ниже вас. Почему?

– Мы хуже всего и играем с такими командами. Они хорошо обороняются. Не хватает волевых усилий в конце, чтобы найти какой-то эпизод и реализовать его. Был один хороший момент у Антона Миранчука, хорошее давление, но забить пока не получается. Ничего страшного.

– По осени было много матчей, когда в концовке приходилось оказывать давление и тогда получалось.

– Перенесенная игра в конце сезона нарушила определенный график. Он напряженный. Игроки труднее восстанавливаются в конце сезона. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)