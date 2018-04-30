Юрий Семин: "Мы дойдем, сделаем оставшийся шаг"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после поражения от "Краснодара" (0:2) подчеркнул, что команда станет чемпионом в этом сезоне, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Железнодорожники в случае победы обеспечили бы себе титул уже сегодня. За два тура до конца чемпионата команда занимает первое место в таблице РФПЛ.

– "Краснодар" играл очень хорошо, – начал Семин. – Если не считать двух моментов с голами, то и мы играли достойно. Допустили необязательную ошибку при пенальти. Уровень футбола был очень-очень хорошим, соответствовал количеству зрителей. В Краснодаре потрясающий стадион и атмосфера. Поблагодарю и наших болельщиков, которые приехали сюда в таком громадном количестве.

– Вам остался один шаг до чемпионства...

– Мы дойдем. Сделаем этот шаг. Не важно, в какой игре, но мы этот шаг сделаем.

– Почему "Локомотив" уже три матча не забивает?

– У нас много атакующих футболистов. Моменты есть. Но, наверное, не хватает агрессии и хладнокровия. Они же не потеряли в мастерстве!

– Вы провели много времени в Краснодаре во время игровой карьеры. Не чувствуете несправедливость?

– Несправедливости нет. Футбол всегда справедлив. "Краснодар" я поздравляю: у вас великолепная команда. Разве мог раньше кто-то предположить, что "Краснодар" и "Локо" соберут полную чашу? Билета ни одного не было. Жив хороший футбол! На плохой бы никто не пошел.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу