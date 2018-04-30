Юрий Семин: "Мы дойдем, сделаем оставшийся шаг"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после поражения от "Краснодара" (0:2) подчеркнул, что команда станет чемпионом в этом сезоне, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Железнодорожники в случае победы обеспечили бы себе титул уже сегодня. За два тура до конца чемпионата команда занимает первое место в таблице РФПЛ.
– "Краснодар" играл очень хорошо, – начал Семин. – Если не считать двух моментов с голами, то и мы играли достойно. Допустили необязательную ошибку при пенальти. Уровень футбола был очень-очень хорошим, соответствовал количеству зрителей. В Краснодаре потрясающий стадион и атмосфера. Поблагодарю и наших болельщиков, которые приехали сюда в таком громадном количестве.
– Вам остался один шаг до чемпионства...
– Мы дойдем. Сделаем этот шаг. Не важно, в какой игре, но мы этот шаг сделаем.
– Почему "Локомотив" уже три матча не забивает?
– У нас много атакующих футболистов. Моменты есть. Но, наверное, не хватает агрессии и хладнокровия. Они же не потеряли в мастерстве!
– Вы провели много времени в Краснодаре во время игровой карьеры. Не чувствуете несправедливость?
– Несправедливости нет. Футбол всегда справедлив. "Краснодар" я поздравляю: у вас великолепная команда. Разве мог раньше кто-то предположить, что "Краснодар" и "Локо" соберут полную чашу? Билета ни одного не было. Жив хороший футбол! На плохой бы никто не пошел.
kukarnid
Правильно, Юрий Палыч! Всё будет в порядке. Народ верит в Вас и в Локомотив!
22:20
баламошка
А так, если по факту, то фсе плохие) И Спартак - дно, и Цыска. Кароч, всех перечислять не буду... В этом чемпионате не было ни одной яркой команды. Бомжи, кстати, были самыми яркими. Без шуток. Но они себя за чем-то после 4-го тура короновали. Идиотизм. Чемпионат - 30 туров, надеть корону - после 4-х туров. Очень по-бомжовски. А Локомотив терпеливо собирал очки, малацы) Ладно, посмотрим в последнем-предпоследнем туре кто там чё насобирает)
22:15
баламошка
Хрен те, Шпалыч! Это мы допрыгаем!) Если вас объегорят Зенит и Арсенал, то сами будете виноваты! А если выиграете чемпионство...ладно, за тебя...точнее за Вас Юрий Павлович порадуюсь. Но огорчусь за собаку немытую Геркуса. Будет же потом пиариться за вас счёт, фигня что к вам совсем не прислушивался, собака немытая!
22:08
вперёд Спартак!
Многое будет зависеть от Арсенала. Если сыграет как в последнем туре в прошлом году, не быть паровозу впереди!
22:03
redgy
Палычу верю!
21:59