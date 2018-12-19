Юрий Семин: "Мутко оказал огромное влияние на проведение ЧМ-2018 в России"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин​ прокомментировал "СЭ" уход Виталия Мутко​ с поста президента Российского футбольного союза. Выборы нового руководителя РФС состоятся 22 февраля 2019 года на отчетно-выборной конференции.

– Мы должны поблагодарить Виталия Леонтьевича за такую продолжительную и позитивную работу. Все помнят, какое огромное влияние он оказал на то, чтобы Россия блестяще провела ЧМ-2018, – сказал Семин. – С 2000-х Мутко стоял у руля всего российского футбола и очень много сделал для его развития. Сейчас надо сказать ему спасибо и пожелать удачи на новой должности.

– Кто может заменить Мутко?

– Об этом не задумывался – не знаю, кто собирается баллотироваться на пост президента РФС.



Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 годы, затем, в 2015 году, снова стал руководить футбольным союзом. В конце декабря 2017 года он сообщил, что приостанавливает свою деятельность в качестве президента РФС. С 18 мая этого года Мутко занимает должность заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития. (Иван Торопцев)

Виталий Мутко покидает пост президента РФС. Live!