Юрий Семин: "Можем говорить про Эдера все что угодно, но все определяют матчи"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил, что игроки, находящиеся сейчас в расположении своих национальных команд, присоединятся к клубу 7 - 8 сентября. "Локомотив" отпустил в сборные 11 футболистов. Оставшиеся игроки отправились в Австрию на сбор, который завершится 6 сентября.

– Все должны собраться в Москве 7-го или максимум 8-го числа, – цитирует ТАСС Семина. – Недельный сбор перед этим необходим, чтобы кондиции игроков были примерно равные.

Нужно привести всех игроков к одному знаменателю. Идея такая: работа на сборе включает больше индивидуального характера как в плане нагрузок, так и в плане тактики и техники. Привлекли двух игроков из "Казанки" – Галанина и Куликова, решили не брать большую группу, потому что у них предстоят игры.

У нас есть две группы игроков: те, кто сыграл очень много матчей, физическая нагрузка на них была высока, что показало обследование, и те, кто сыграл меньше игр и больше нуждается в тренировках. Нагрузки получаются у всех разные, и наша задача подвести всех под общий знаменатель, посмотреть нового игрока Эдера, провести одну встречу и продолжить работу после присоединения сборников.

Эдер? Сейчас мы можем говорить о нем все что угодно, но все определяют матчи. Мы надеемся, что он вольется в команду и будет хорошим помощником, для этого его и брали. У него есть время, чтобы показать нам, как он выглядит.