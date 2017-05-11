Юрий Семин: "Мой контракт с "Локомотивом" продлен автоматически"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что останется наставником железнодорожников. Контракт специалиста, заключенный по схеме "1+1", продлен на следующий сезон автоматически.
– На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в "Локо". Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе "1+1".
– Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.
– Это обязательство – выход в еврокубки?
– Да. (Игорь РАБИНЕР)