Юрий Семин: "Мой контракт с "Локомотивом" продлен автоматически"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что останется наставником железнодорожников. Контракт специалиста, заключенный по схеме "1+1", продлен на следующий сезон автоматически.

– На пресс-конференции после финала Кубка вы заявили, что останетесь в "Локо". Поясните ситуацию с продлением контракта, подписанного по системе "1+1".

– Я полностью выполнил свои обязательства по контракту, поэтому он автоматически будет продлен.

– Это обязательство – выход в еврокубки?

– Да. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина