Юрий Семин: "Мне непонятен переход на систему "осень - весна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что железнодорожники должны вернуть болельщиков на трибуны. По его словам, на данный момент практически невозможно увеличить посещаемость по ряду причин.

- "Томь" проиграла в Самаре с крупным счетом и опустилась в турнирной таблице, у них сложности с финансами. В чем опасность такого соперника?

- Сложности "Томи" - это их проблемы. Опасность всегда есть. "Локомотив" не только в этом году, но и в предыдущих не очень хорошо играл с командами, которые стоят ниже в таблице, чем с грандами. Эта проблема была всегда. Что касается "Томи", с "Тереком" они блестяще сыграли. Мы должны ориентироваться на то, как они в Грозном играли.

- Во второй половине чемпионата в Черкизове будет больше болельщиков?

- Для нас очень важно, сколько человек приходит на трибуны. Мы должны вернуть свою аудиторию, и я уверен, нам это удастся. Есть много идей по поводу привлечения болельщиков у нашего президента Ильи Геркуса. Он хорошо знает эту тему. Но сейчас практически нереально повысить посещаемость. Очень холодно на улице плюс команда находится не в лучших позициях в таблице. Но в декабре никогда и не было высокой посещаемости.

- Тогда возникает вопрос о переходе к системе "осень – весна". Что о ней думаете?

- Мне этот переход непонятен и со спортивной с точки зрения, и с точки зрения посещаемости. И болельщикам он тоже непонятен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)