Юрий Семин: "Мне непонятен переход на систему "осень - весна"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед матчем 16-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что железнодорожники должны вернуть болельщиков на трибуны. По его словам, на данный момент практически невозможно увеличить посещаемость по ряду причин.
- "Томь" проиграла в Самаре с крупным счетом и опустилась в турнирной таблице, у них сложности с финансами. В чем опасность такого соперника?
- Сложности "Томи" - это их проблемы. Опасность всегда есть. "Локомотив" не только в этом году, но и в предыдущих не очень хорошо играл с командами, которые стоят ниже в таблице, чем с грандами. Эта проблема была всегда. Что касается "Томи", с "Тереком" они блестяще сыграли. Мы должны ориентироваться на то, как они в Грозном играли.
- Во второй половине чемпионата в Черкизове будет больше болельщиков?
- Для нас очень важно, сколько человек приходит на трибуны. Мы должны вернуть свою аудиторию, и я уверен, нам это удастся. Есть много идей по поводу привлечения болельщиков у нашего президента Ильи Геркуса. Он хорошо знает эту тему. Но сейчас практически нереально повысить посещаемость. Очень холодно на улице плюс команда находится не в лучших позициях в таблице. Но в декабре никогда и не было высокой посещаемости.
- Тогда возникает вопрос о переходе к системе "осень – весна". Что о ней думаете?
- Мне этот переход непонятен и со спортивной с точки зрения, и с точки зрения посещаемости. И болельщикам он тоже непонятен. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
shpasic
перешли уже пять лет назад, а Палыч до сих пор не понял.
14:30
Aborigen06
Блин, охота сейчас разыгрывать чемпионат???? Решающие туры проводить??? Идиоты....
14:30
kossross
Лично для меня этот переход в отношении матчей ничего нового не принес. Как при весна осень играли март-май, июль -ноябрь. Что сейчас осень весна играем с июля по ноябрь и весной с марта по май. Все это лабировалось нашими клубами, которые играют в Европе, чтобы период трансферов совпадал с Европой 6 национальных чемпионатов. И для того чтоб в Лиге Чемпионов и Лиге Европы играть подготовленными. Смысл в том что при системе весна осень матчи 1/8 в Лиге чемпионов и 1/16 в Лиге Европы начинаются в марте. И команды не готовы получается скомканная подготовка потому что начало сезона, команды сырые, состав обновлен. А при осень весна. Команды в тонусе 17 туров сыграно до декабря и в марте команды подходят сбалансированными с наигранным составом. с этой целью и было сделано. Хотя ЦСКА и Зенит выигрывали Лигу Европы при старой схеме. Для меня если честно нет разницы. Перешли на эту схему осень весна. Строятся стадионы. Зачем переходить обратно. Чтобы решающие 28-30 тур увидит в ноябре на морозе. Или пусть остается так как есть осень весна, когда решающие матчи в мае, когда тепло и меньше травм будет. И посещаемость будет больше. Вся проблема в том, что вся система подготовки футбола с СССР по настоящее время, все конспекты, все теории, все этапы подготовки команды к сезону выстроены нашими тренерами по конспектам советских тренеров для подготовки к сезону Весна -Осень. А теперь перешли на европейский сезон. Там совсем другая подготовка. Поэтому наши клубы ищут европейских тренеров. Так наши выучены по советским конспектам. Наши тренеры ведь не хотят ехать в Европу для повышения квалификации. Единицы. Бердыев, Кононов в Челси стажировку проходил. Гончаренко вроде в Милане. Мое мнение на проблему нашего футбола никак не влияет какая система. По мне пусть остается эта Осень Весна. Как у стран 1-6 место в клубном рейтинги УЕФА
14:08
Знаток1964
Почему в Манежах не играют? В Советские Времена не стеснялись под крышей играть......
13:33
prosvet81
сокращать нужно чемпионат до 14 команд ..никому не нужные оренбурги ,арсеналы...и играть летом по вечерам как все нормальные клубы европы ...а то жара плохо , холод плохо... а по 2 ляма евро в год в отсталом чемпе получать это не плохо
13:10
Adro
а раньше конечно только летом играли и перерывы по полтора месяца были, и грязь месили в ноябре, марте
12:55
karlikf1
Непонятен? Мне сперва тоже было непонятно, но когда видишь ноябрьские игры, то задаёшься вопросом: "Что лучше, разбитый надвое чемпионат с последними турами в майскую, уже летнюю погоду погоду на прекрасных, ухоженных полях или привычная всем "весна-осень", но последние туры по колено в грязи или футбол в сугробах при минусовой температуре"?
12:54
Долой марионеток-макларенеток
Палыч, не надо за всех нас говорить. Я болельщик. Мне переход понятен.
12:40