Юрий Семин: "Мне не понравился Самедов ни на тренировке, ни в общении после нее"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о ситуации с полузащитником Александром Самедовым, который остался в запасе на матч 16-го тура чемпионата России с "Томью" (1:6). Как ранее сообщал "СЭ", Семин решил не ставить в состав Самедова до завершения осенней части чемпионата.
– С чем связано то, что Самедов сегодня остался в запасе? Болельщики, кстати, его оскорбляли на трибунах.
– Простая ситуация. На ней не надо акцентировать внимание. Я говорил на пресс-конференции, что я должен поговорить с Самедовым. Должен был понять ситуацию. После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Ситуация простая. Я предпочел другого игрока. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе.
– Связано ли то, что он так играл и тренировался, с тем, что он уходит?
– Бывает, что игрок уходит, и это его проблемы, а не мои. Мне нужно решать свои проблемы. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Наверное, это правильно.
- Самедов оказался в заявке, но на скамейке запасных его не было...
- Да, на скамейке его не было. А в заявке был. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Platinum1991
Значит Самедов решил СВАЛИТЬ и погнался за спартаковскими деньгами! Пусть валит! Незаменимых НЕТ! Локомотив найдёт замену и усилится! Впереди второй круг и надо постараться Локомотиву НЕ СБАВЛЯТЬ ход, а по нарастающей вырваться на призовые места! Игра показала, что игра у Локомотива есть и надо ПРОДОЛЖАТЬ в том же ПОБЕДНОМ духе и не сбавлять ОБОРОТЫ! С победой Локомотив и Палыча! Последнюю игру надо завершить на ПОБЕДНОЙ ноте! Локомотив играл с ВДОХНОВЕНИЕМ и заслуженно победил!
22:50
Деметрио
НУЖЕН ЛИ САМЕДОВ "СПАРТАКУ"? ________________________________________________________________________________________________________ Может опрос должен быть: НУЖЕН ЛИ САМЕДОВ "ЛОКОМОТИВУ"???
22:46
bond1951
что то ищет а чего не видно
22:44
streletc1783
Мне кажется он и из сборной автоматически выбыл.
22:42
совва
Самедов как флюгер)
22:32
traveller09
Юрий Палыч, видимо, так и не научился его готовить.
22:27
Jean4
Значит все-таки в Спартак, зачем там этот пенсионер не пойму.
22:15
BABOOIN
только и бегает за баблом торгаш
22:13