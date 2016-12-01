22:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Мне не понравился Самедов ни на тренировке, ни в общении после нее"

Сегодня. Москва. "Томь - "Локомотив" - 1:6. Главный тренер железнодорожников Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Томь - "Локомотив" - 1:6. Главный тренер железнодорожников Юрий СЕМИН. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о ситуации с полузащитником Александром Самедовым, который остался в запасе на матч 16-го тура чемпионата России с "Томью" (1:6). Как ранее сообщал "СЭ", Семин решил не ставить в состав Самедова до завершения осенней части чемпионата.

 
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– С чем связано то, что Самедов сегодня остался в запасе? Болельщики, кстати, его оскорбляли на трибунах.

– Простая ситуация. На ней не надо акцентировать внимание. Я говорил на пресс-конференции, что я должен поговорить с Самедовым. Должен был понять ситуацию. После тренировки я его вызвал к себе, мы поговорили. Он мне не понравился и в самой тренировке, и в этом общении. Я не видел мотивации, поэтому он не попал в состав. Ситуация простая. Я предпочел другого игрока. Будет хорошо тренироваться – будет выходить в основе.

– Связано ли то, что он так играл и тренировался, с тем, что он уходит?

– Бывает, что игрок уходит, и это его проблемы, а не мои. Мне нужно решать свои проблемы. Играть у нас будет тот, кто этого хочет. Кто душой и сердцем здесь. Наверное, это правильно.

- Самедов оказался в заявке, но на скамейке запасных его не было...

- Да, на скамейке его не было. А в заявке был. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Platinum1991

Значит Самедов решил СВАЛИТЬ и погнался за спартаковскими деньгами! Пусть валит! Незаменимых НЕТ! Локомотив найдёт замену и усилится! Впереди второй круг и надо постараться Локомотиву НЕ СБАВЛЯТЬ ход, а по нарастающей вырваться на призовые места! Игра показала, что игра у Локомотива есть и надо ПРОДОЛЖАТЬ в том же ПОБЕДНОМ духе и не сбавлять ОБОРОТЫ! С победой Локомотив и Палыча! Последнюю игру надо завершить на ПОБЕДНОЙ ноте! Локомотив играл с ВДОХНОВЕНИЕМ и заслуженно победил!

22:50

Деметрио

НУЖЕН ЛИ САМЕДОВ "СПАРТАКУ"? ________________________________________________________________________________________________________ Может опрос должен быть: НУЖЕН ЛИ САМЕДОВ "ЛОКОМОТИВУ"???

22:46

bond1951

что то ищет а чего не видно

22:44

streletc1783

Мне кажется он и из сборной автоматически выбыл.

22:42

совва

Самедов как флюгер)

22:32

traveller09

Юрий Палыч, видимо, так и не научился его готовить.

22:27

Jean4

Значит все-таки в Спартак, зачем там этот пенсионер не пойму.

22:15

BABOOIN

только и бегает за баблом торгаш

22:13

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