05:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "Мне кажется, что я остался таким, каким был всегда"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, ставший гостем обозревателя "СЭ" Александра ЛЬВОВА в авторской программе "Начистоту!", выразил мнение, что его стиль работы не изменился. Он подчеркнул: порой возникает встряхнуть игрока или всю команду в достаточно резкой форме.

– Недавно в одной телепередаче Дмитрий Лоськов рассказал, что "Палыч изменился – стал более спокойным и в быту, и на бровке, и в раздевалке". Честно говоря, не могу в это поверить.

– Наверное, со стороны виднее. Но в моей работе бывают ситуации, когда необходимо встряхнуть игрока или всю команду в раздевалке. Не скрою, порой в достаточно резкой форме. Во всяком случае, мне кажется, что я остался таким, каким был всегда. Присесть на лавку можно, когда ведешь в счете или все получается. Но даже в этом случае меня тянет к полю. И переделать себя уже вряд ли смогу.

Полностью интервью Семина

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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