Юрий Семин: "Миронов и Тугарев будут работать с основой "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча с "Акхисаром БС" (2:1) подвел итоги сборов в Австрии, отметив что 18-летний полузащитник Алексей Миронов 20-летний форвард Роман Тугарев будут работать с основой.

- Матч был хороший: игра получилась напряженной, - сказал Семин. Хорошо, что обошлось без травм. Важно и даже немного удивительно, что во втором тайме футболисты смогли прибавить в движении. Мне казалось, что после перерыва не хватит сил, потому что игроки находятся в разных физических кондициях. Все нормально: у нас еще есть неделя, и за эту неделю мы постараемся улучшить кондиции Фернандеша, братьев (Миранчуков. - Прим. "СЭ"), Рыбуса. Надеемся, что в ближайшее время к общей группе присоединятся Игорь Денисов и Владислав Игнатьев.

- Насколько важно было завершить сбор победой?

- Это важно для психологического состояния. Сейчас в раздевалке футболисты улыбаются, настроение хорошее, домой едут. Но особенного значения эта победа не имеет. На сборах иногда даже лучше проиграть, как мы проиграли "Витессу". Было, о чем поговорить и за что покритиковать. Футболисты правильно все восприняли.

- Кого из молодых футболистов планируете включить в заявку на сезон?

- В заявке будет Алексей Миронов и Роман Тугарев. Еще посмотрим на Ивана Лапшова, в конце сбора он немного приболел. Первые двое будут работать с главной командой. Надеюсь, что в ближайшее время они приложат максимум усилий чтобы войти в группу футболистов, которые попадают в заявку на матч. А дальше посмотрим. Будем двигаться поэтапно, сегодня они хорошо себя проявили.

"Локомотив" - ЦСКА: Суперкубок России по футболу, 27 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 21.30 (время московское)