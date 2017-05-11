Юрий Семин: "Миранчуку ни в коем случае нельзя менять команду"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что полузащитнику Алексею Миранчуку необходимо остаться в команде. По его словам, хавбек должен играть под руководством того тренера, который ему доверяет. Миранчук и железнодорожники пока не могут договориться по продлению контракта, который заканчивается летом.

– Уже в двух таких финалах – одном при вас, другом без – забивал Миранчук. Легко ли вам находить общий язык с человеком, который почти на полвека младше?

– Легко. Мне очень нравится, что Миранчук слушает и умеет слышать. Вот не складывается у него по сей день с новым контрактом. Но я нахожу с ним общий язык. Он называется – футбол. Алексей – молодец, я должен ему сказать: "Браво!"

Мы с ним договорились. "Слушай, – говорю, – дорогой мой друг. Во главе угла стоит футбол. Если ты будешь хорошо тренироваться и лучше других выглядеть на своей позиции, я буду тебя ставить. Всегда. Вне зависимости от чего угодно. Ты даже не волнуйся. Если ты лучший, я не могу тебя не ставить. Потому что если я так поступлю, то, получается, буду работать против команды. Но если начнешь вести себя по-другому – потом не жалуйся на то, что не играешь, потому что у тебя контракт не подписан. Но это не в твоих интересах. А в твоих – работать на каждой тренировке лучше всех, быть сильнейшим в каждой игре и таким образом расти".

И он – молодец. Эти принципы соблюдает. А как жизнь дальше распорядится – и по сей день не могу сказать. Но моя рекомендация – он должен оставаться в "Локомотиве". Все стороны по поводу Миранчука должны найти общий язык. Вот-вот чемпионат мира в России, и Алексею ни в коем случае нельзя менять команду. Нельзя менять тренера, который ему доверяет.

Он идет по возрастающей. Вы помните Миранчука полгода назад и видите его сейчас? Это два разных футболиста. Он должен сыграть на чемпионате мира и прийти туда из команды, в которой ему комфортно! Это в интересах не только "Локомотива", но и национальной сборной. И футбола вообще. А если он куда-то перейдет, то все может сложиться по-другому. Как все эти вопросы решить? Руководители должны подумать. Все вместе. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Юрия Семина