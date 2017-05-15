Юрий Семин: "Миранчуку надо оставаться в "Локомотиве", здесь он прогрессирует"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку нужно остаться в клубе. По словам наставника, у железнодорожников он прогрессирует. Сегодня был оглашен расширенный состав сборной России из 30 игроков для подготовки к Кубку конфедераций. В него вошли три игрока "Локомотива" – Миранчук, вратарь Гильерме и полузащитник Дмитрий Тарасов.

– Наши игроки очень хорошо проявили себя в последнее время. Я просто желаю им удачи и чтобы они поддержали марку "Локомотива" в национальной сборной, – цитирует ТАСС Семина. – Надеюсь, его лучшие отрезки еще впереди, но играет он с большой пользой. Он очень хорошо работает, а работа всегда приносит плоды, плюс хорошо провел подготовительный сбор в январе; наверное, это главный фактор того, что он показывает высокий уровень.

Он очень хочет (остаться в "Локомотиве"), мы надеемся, что все стороны найдут общий язык. И ему надо оставаться – у него чемпионат мира на носу. Если он здесь прогрессирует, зачем что-то менять – от хорошего к хорошему можно прийти только к плохому. Мы с ним все время разговариваем о футболе – как тренироваться, как готовить себя психологически; всегда надо отталкиваться от футбола, тогда и будет результат.