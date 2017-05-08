Юрий Семин: "Миранчуку лучше остаться в "Локомотиве" перед чемпионатом мира-2018"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что полузащитнику Алексею Миранчуку еще есть над чем работать. Также он выразил надежду, что 21-летний россиянин, у которого вскоре заканчивается контракт, останется в команде.

– Не стоит забывать опытных игроков, но и молодые должны сами пробивать себе дорогу, – сказал Семин в эфире телеканала "Россия 24". – Все зависит от них самих, как они выдерживают конкуренцию, а то зачастую получается так, что они хотят играть лишь за счет паспорта.

Алексей Миранчук – уже сложившийся игрок, но еще нужно время для того, чтобы он засверкал своими хорошими качествами. Работы у него еще достаточно много, но он футболист интересный. Он прибавил в этом сезоне, много принес пользы. Верю, что Миранчук должен остаться в "Локомотиве". Это в его интересах. Ему будет лучше в "Локомотиве". Перед чемпионатом мира-2018 не стоит менять команду. Он получает удовольствие от игры, ему доверяют в "Локо". Надеюсь, что он будет продолжать.