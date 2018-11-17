Юрий Семин: "Миранчуки уже в порядке. Работать с ними одно удовольствие"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" рассказал о критике команды и отметил, что неудачное начало сезона вполне объяснимо.

– Согласитесь, старт "Локомотива" выглядел далеко не чемпионским?

– А он и не мог получиться другим. Ведь если вернуться назад, то подготовка к следующему сезону и Лиге чемпионов была смазана. Ведь все вместе футболисты собрались только за десять дней до старта, когда из сборных вернулись Фарфан, Чорлука, Рыбус, Фернандеш, Крыховяк, Смолов и братья Миранчуки. И я обязан был ставить их в стартовый состав, чтобы они быстрее набрали форму. Это был риск, но других вариантов форсировать их состояние не было, требовалось идти ва-банк. Хотя это не могло не сказаться на качестве игры. Зато сейчас, когда все ребята приобрели равные кондиции, я могу заниматься ротацией состава.

– Особенно это видно по тому, как прибавили Миранчуки, которые вначале выглядели своей прошлогодней тенью. Что тут же породило слухи об их "звездной болезни".

– По-другому они и не могли выглядеть, поскольку в сборной не получали игровой практики. А по возвращении их предсезонная подготовка, по сути, свелась к одной неделе.

– Братья уже вышли на свой уровень?

– Вполне. И произошло это за счет полученной игровой практики. Они стабильны в матчах чемпионата России, уверенно чувствуют себя в Лиге чемпионов. Об этом говорят и статистические показатели, и их эмоциональный настрой. Работать с ними одно удовольствие. А то, что оба уже в порядке, подтвердило их приглашение в сборную. И о какой "звездной болезни" может идти речь, если у Антона и Алексея была только неделя полноценной подготовки и два с лишним месяца игровой паузы? (Александр Львов)

Полностью интервью Семина – здесь