Юрий Семин: "Миранчук запутался, ему нужно обдумать отношение к футболу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин раскритиковал действия своих подопечных в концовке матча 15-го тура чемпионата России против "Урала" (1:1), передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. Железнодорожники пропустили ответный мяч на второй добавленной ко второму тайму минуте.

– Сыграли два разных тайма. В первом мы вроде имели преимущество – и достаточно большое, – сказал Семин. – В частности, по владению мячом. Но явных моментов не создавали. Второй тайм был хорошим. Только не получалось забить. Голы даются нам тяжело. Наконец, забили... Не удержать затем какие-три-четыре минуты преимущество – это, на мой взгляд, в высшей степени непрофессионально. Есть многие футбольные хитрости, чтобы минуту-другую потянуть. Мы этого не смогли сделать и поэтому сыграли вничью, хотя "Урал" практически ничего не создал.

– Как оцениваете дебют Галаджана?

– Его игру оценивать сложно. Внутри штрафной он два раза хорошо сыграл. Видно, что игровая мысль есть. Но, наверное, нужно время, чтобы Галаджан обрел некую стабильность. Я надеялся, что он, игрок штрафной площади, забьет, потому что вся игра была внутри штрафной, и нужен был быстрый игрок, который реализовал бы момент.

– Могли бы подвести итоги первого круга?

– Итоги будем подводить после двух следующих туров. Если вкртаце, у нас нет стабильности. Были хорошие победные матчи: с "Краснодаром" ЦСКА, "Крыльями Советов" на Кубок, с "Анжи". Но были и матчи, которые мы, конечно, играли не лучшим образом. Работы еще много.

– Есть ощущение, что Миранчук полностью проигрывает конкуренцию Мануэлу Фернандешу. Стоит ли выпускать его на поле?

– Миранчуку надо самому обдумать свое отношение к футболу, разобраться с собой. Мы ему даем все возможности независимо от того, подписывает он новый контракт или нет. Никакого давления на него не оказываем. Мне кажется, Миранчук чуть-чуть запутался. Поэтому прогресса я у него не вижу. Хотя мы на него надеемся. Мне он нравится, как игрок. Тем более, он свой. Миранчук должен определиться.