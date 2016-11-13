Юрий Семин: "Майкон обязательно сыграет с "Оренбургом"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после мини-турнира, в котором железнодорожники встречалась с молодежным составом (0:1) и командой U-19 (2:0), выразил уверенность в том, что сейчас красно-зеленые находятся на правильном пути. По словам специалиста, "Локо" необходимо улучшить реализацию "стандартов".

- Насколько "Локомотив" близок к той игре, которую вы хотите видеть?

- Всегда хочется видеть лучшую игру. Последние матчи, которые мы провели, были достаточно хороши. Нам нужно улучшить игру при стандартных положениях и в плане результативности. Ростки у нас хорошие. Ребята получают удовольствие от игры. Думаю, мы находимся на правильном пути.

- Фернандеш как раз забил мяч со "стандарта". Он в дальнейшем будет их исполнять?

- Да, он красиво забил. Конечно, ему тоже будем доверять.

- Что с Майконом? Он сегодня не играл.

- Он занимается по индивидуальной программе. Сегодня многих не было. Кому-то врачи не разрешили играть на синтетике. В целом тренировочный день прошел хорошо. Мы все посмотрели, будем продолжать. В следующий раз проведем такой же турнир с болельщиками.

- Нет опасений, что Майкон не сыграет с "Оренбургом"?

- Нет. Обязательно сыграет. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)