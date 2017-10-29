Юрий Семин: "Матчи сборных - большая проблема. Фарфан полетит в Новую Зеландию, потом в Перу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил трудности, с которыми сталкиваются железнодорожники в связи с перерывами на матчи сборных. В частности, он посетовал на дальние перелеты Джефферсона Фарфана. Игрок сборной Перу примет участие в стыковых матчах с Новой Зеландией за право выхода на ЧМ-2018. Сегодня он стал автором дубля в матче 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:0).

- Есть ли у вас рецепт, как не растерять хорошую форму команды в предстоящем перерыве в чемпионате?

- Это очень большая проблема не только для нас, но для всех команд, из которых в национальные сборные уезжает много игроков. Фарфан полетит сначала в Новую Зеландию, оттуда в Перу, а только затем вернется в Москву. В прошлую паузу мы хорошо сработали, провели подготовительный сбор для тех игроков, которые не уезжали в сборные и не так часто играли до этого. Что будет в этот раз, сложно сказать – сколько игроков заберут в сборные, сколько команда получит выходных. Будем жить от игры к игре.

- Подведите в целом итоги первого круга.

- Они замечательные. (Максим МЕЛЬНИКОВ)