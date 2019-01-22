Юрий Семин: "Матч с "Зенитом" будет боевым и интересным"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин - о матче турнира в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер" против "Зенита".

- Задачи на турнир? Важно все. Нужно хорошо подготовиться к сезону. Результат этих матчей тоже очень важен, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Можно подправить тактические моменты, физическое состояние. Нормальный, хороший турнир. Сдвинуть его на неделю вперед было бы еще лучше, но и так нормально. Мы не знаем, в каком составе будет играть так или иная команда. "Танцуем" от себя. Сегодня будет такой же бескомпромиссный матч (как и "Спартак" – "Ростов" – прим. "СЭ"). У игроков есть самолюбие, есть азарт. Будет боевой, интересный матч.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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