Юрий Семин: "Матч против "Уфы" шел до ошибки. "Локомотив" ее допустил и проиграл"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что это была сложная игра для его команды. Он также добавил, что железнодорожники допустили ошибку и поэтому проиграли.
Отметим, что это первое поражение "Локомотива" на выезде в этом сезоне. Клуб остался на второй строчке в турнирной таблице премьер-лиги с 26-ю очками.
– Был очень сложный матч. У "Уфы", как и у нас практически не было ударов по воротам, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Игра была в центре поля, много единоборств… Игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли.
14BrGRU
а зенито выиграет сегодня
16:56
aech_63
Это конец лохомотского фейка о возрождении паровозов. Никакие миранчуки не помогут тренере-клошару.
16:52
echo2011
Когда-то же "Локо" должен проигрывать,не всё же вылезать за счет везения! Или кто-то думал,что терять очки на ровном месте будет только "Спартак"?
16:42
Millwall82
Все же Семин ужасно старомодный тренер, чем-то Ходжсона и Реднаппа напоминает.
16:20