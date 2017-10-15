16:08 | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Матч против "Уфы" шел до ошибки. "Локомотив" ее допустил и проиграл"

4

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Уфы" (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России подчеркнул, что это была сложная игра для его команды. Он также добавил, что железнодорожники допустили ошибку и поэтому проиграли.

Отметим, что это первое поражение "Локомотива" на выезде в этом сезоне. Клуб остался на второй строчке в турнирной таблице премьер-лиги с 26-ю очками.

– Был очень сложный матч. У "Уфы", как и у нас практически не было ударов по воротам, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Игра была в центре поля, много единоборств… Игра шла до ошибки. Мы ее допустили, мы и проиграли.

Трансляция матча "Уфа" - "Локомотив"

4
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

14BrGRU

а зенито выиграет сегодня

16:56

aech_63

Это конец лохомотского фейка о возрождении паровозов. Никакие миранчуки не помогут тренере-клошару.

16:52

echo2011

Когда-то же "Локо" должен проигрывать,не всё же вылезать за счет везения! Или кто-то думал,что терять очки на ровном месте будет только "Спартак"?

16:42

Millwall82

Все же Семин ужасно старомодный тренер, чем-то Ходжсона и Реднаппа напоминает.

16:20