Юрий Семин: "Манчини был неплохим нападающим, но нам не забил"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" сказал, что у него остались хорошие воспоминания от предыдущих матчей против главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. По его мнению, предстоящая 29 октября игра должна получиться очень интересной.

– Вы ведь уже встречались с Роберто Манчини.

– Еще в прошлом веке! 1999 год, полуфинал Кубка кубков, игра с "Лацио". Мы тогда сыграли 1:1 в Москве и 0:0 в Риме, в финал не прошли из-за пропущенного гола дома. А Манчини был еще футболистом, очень неплохим нападающим, но нам не забил.

Позже, когда он стал тренером, встретились с ним в плей-офф Лиги Европы в 2011 году. "Динамо" Киев – "Манчестер Сити". Мы с достоинством прошли дальше (2:0, 0:1). Так что воспоминания хорошие, но прошлым не живем, а смотрим только в будущее. В воскресенье будет интересно. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

После 14 туров чемпионата России "Локомотив" занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Столичная команда опережает идущий вторым "Зенит" за счет большего числа побед. В 15-м туре железнодорожники на выезде сыграют с сине-бело-голубыми. Встреча состоится 29 октября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.

Полная версия интервью Юрия Семина