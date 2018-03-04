Юрий Семин: "Лучше проводить такие матчи в апреле или мае"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции после матча 21-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0) подчеркнул, что снег невозможно остановить, а сотрудники стадиона сделали все, что могли.

– В плане стратегии я доволен, что мы завоевали очко и не подпустили "Спартак" ближе, – сказал Семин. – Тем более мы не рисковали Ари, у которого есть микротравма. Скоро и Фарфан вернется в строй. В такой ситуации ничья – это нормально.

Условия, конечно, были не лучшие. Но снег невозможно остановить. А сотрудники наши сделали все, что могли. Такой у нас календарь. Лучше проводить такие матчи в апреле или мае. Я против игры в сложных погодных условиях. И за то, что бы все были в равных условиях. Футболисты тоже люди. И они должны быть обеспечены хорошими полями. Например, Фернандес (защитник ЦСКА. – Прим. "СЭ") накануне получил травму однозначно из-за холода.

– Почему почти не делали замен?

– А нам некого было выпустить в атаку. Смысл мне рисковать Ари, выпуская его на несколько минут. То же самое касается Фарфана, который мог бы сыграть на обезболивающих.

– А в Мадриде будете ими рисковать?

– Посмотрим по тренировкам.

– Чемпионат для вас сейчас важнее чем Лига Европы?

– Конечно, "Атлетико" по классу нас превосходит. И ребятам интересно проверить себя на таком фоне. А как получится – сложно предугадать. (Филипп ПАПЕНКОВ)​

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