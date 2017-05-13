Юрий Семин: "Лоськову есть запланированная замена"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" отметил, что лучший для него подарок на день рождения – победа команды. По словам наставника, ветеран железнодорожников полузащитник Дмитрий Лоськов находится в хорошей форме. Напомним, что 43-летний играющий тренер сегодня выйдет в стартовом составе.

– Подарок на 70-летие от команды? Хотел бы, чтобы каждый игровой день был подарок. Прежде всего для себя, а не для меня. Не важно, что мой день рождения. Когда команда выигрывает, у всех настроение, - отметил Семин в эфире телеканала "Наш футбол".

– Какие цели остаются у команды, ведь главная задача выполнена – завоевание Кубка России?

– Сегодня матч, который мы хотим выиграть и приложим все силы для этого.

– Как оцените состояние Лоськова?

– Тренировался он неплохо. У него хорошее состояние. Сколько выдержит – посмотрим. Ему есть запланированная замена. Должны отдать ему должное. У него юбилейный матч. Он многое сделал для "Локо" и поэтому сегодня выйдет на поле.

Трансляция матча "Локомотив" - "Оренбург"