Юрий Семин: "Лоськов находится в хорошей форме"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин уверен, что полузащитник Дмитрий Лоськов находится в хорошей форме. 43-летний хавбек зимой был заявлен на этот сезон в качестве игрока, а сегодня было объявлено, что в матче 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" он выйдет на поле.

- Лоськов находится в хорошей форме, - цитирует ТАСС Семпина. - А на какой минуте он выйдет на поле, я сейчас не знаю.

Матч "Локомотив" - "Оренбург" состоится в субботу, 13 мая, начало - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Лоськов сыграет с "Оренбургом"