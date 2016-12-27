Юрий Семин: "Локомотиву" нужны еврокубки"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что перед железнодорожниками стоит цель попадания в еврокубки на следующий сезон. После первой части чемпионата команда занимает десятое место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги Европы на пять очков.

– Верите, что "Локомотив" еще может войти в еврокубковую зону на финише сезона?

– Мы стремимся к этому. На первом этапе нас здорово подкосила череда ничьих, по ходу которых мы были ближе к победам. Но будем бороться. Без веры нельзя.

– Наверное, легче попасть туда через Кубок России?

– Постараемся решать проблему в комплексе, в каждой предстоящей игре будем бороться, в том числе и за Кубок.

– Не обидно, что чемпионат оборвался, когда "Локомотив" набрал хорошую форму, начал побеждать?

– Обидно. Лучше бы он продолжился.

– Где будете отмечать Новый год?

– Как всегда, дома, с семьей. Утром 31 декабря, может быть, позанимаюсь еще в тренажерном зале, поплаваю в бассейне, а вечером сядем за стол и выпьем за год Петуха, символ "Спорт-Экспресса".

Вам в новом году я желаю побольше работы, больше интересных собеседников, больше позитива в нашем футболе. Через вашу газету поздравляю и всех болельщиков, особенно наших, локомотивских.