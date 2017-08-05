Юрий Семин: "Локомотиву" нужно усиление, но Сычеву в первую команду еще рано"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Известиям" отметил, что железнодорожникам необходимо усилить атакующую линию с учетом потери Ари из-за травмы. По словам наставника, он не рассчитывает на экс-нападающего сборной России Дмитрия Сычева, который сейчас набирает форму в "Казанке".
— Есть ли у команды проблемы?
– У "Локомотива" сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.
— Возможность привлечь кого-то из второй команды — "Локомотива-Казанки" — не рассматривали?
— Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.
— Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за "Казанку", и опыт у него большой...
– Я видел игру Сычева. Да, в "Казанке" он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...
Дополнительная информация
- Дмитрий Сычев
- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Юрий Семин
- Локомотив М (футбол)
- Сборная России (футбол)
Непорочный как ТИ
недоросль, так и не вырастет ужо! скажите кто-нибудь петушку, что в таком возрасте даже в арарат не приглашают
23:14 5 августа
Dymanomashina
Семину виднее..
11:45 5 августа
armi
Может в молодежке лет 5 еще побегает???
10:55 5 августа
Slim Taller
Нынешний Сычёв - футболист уровня любительской лиги.Можно устроить цирк,и выпустить его на две минуты,как Лоськова.Но,почему-бы тогда и самому Сёмину не сыграть?! Вот будет прикалываться потом на пенсии.
10:06 5 августа
Очень плохой мальчик
Достали уже с этим Сычевым,он закончился как футболист уже года 4.
09:44 5 августа
sars882
уже поздно наверное?
09:12 5 августа
Serenky25
Ох...Шпалыч Шпалыч..ждут твоей ошибки...Не политик ты...не политик...
08:37 5 августа
igorkuz45
Годам к сорока.
07:36 5 августа