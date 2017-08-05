07:07 5 августа | Футбол — РФПЛ

Юрий Семин: "Локомотиву" нужно усиление, но Сычеву в первую команду еще рано"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "Известиям" отметил, что железнодорожникам необходимо усилить атакующую линию с учетом потери Ари из-за травмы. По словам наставника, он не рассчитывает на экс-нападающего сборной России Дмитрия Сычева, который сейчас набирает форму в "Казанке".  

— Есть ли у команды проблемы?

– У "Локомотива" сейчас есть определенные проблемы в нападении. С травмой Ари у нас практически исчезла вариативность в атаке, теперь нам сложнее. Срок восстановления бразильца — примерно четыре месяца. Если Ари будет хорошо работать с врачами, реабилитация будет идти положительно, то может получиться и быстрее. Но никто не ждет чуда... В любом случае, для того чтобы бороться за высокие места, нужно усиление. Сложно сказать, когда это произойдет.

— Возможность привлечь кого-то из второй команды — "Локомотива-Казанки" — не рассматривали?

— Мы внимательно следим за этой командой, наши тренеры просматривают все игры. Но пока не видно, чтобы кто-то оттуда мог усилить нашу основу.

— Даже Дмитрий Сычев? Он недавно и гол забил за "Казанку", и опыт у него большой...

– Я видел игру Сычева. Да, в "Казанке" он смотрится неплохо, набирает форму. Но пока рассчитывать на вызов в первую команду ему рано. Вот если будет прибавлять, то подумаем...

Дополнительная информация

http://iz.ru/628227/egor-zhaltcev/iurii-semin

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Непорочный как ТИ

недоросль, так и не вырастет ужо! скажите кто-нибудь петушку, что в таком возрасте даже в арарат не приглашают

23:14 5 августа

Dymanomashina

Семину виднее..

11:45 5 августа

armi

Может в молодежке лет 5 еще побегает???

10:55 5 августа

Slim Taller

Нынешний Сычёв - футболист уровня любительской лиги.Можно устроить цирк,и выпустить его на две минуты,как Лоськова.Но,почему-бы тогда и самому Сёмину не сыграть?! Вот будет прикалываться потом на пенсии.

10:06 5 августа

Очень плохой мальчик

Достали уже с этим Сычевым,он закончился как футболист уже года 4.

09:44 5 августа

sars882

уже поздно наверное?

09:12 5 августа

Serenky25

Ох...Шпалыч Шпалыч..ждут твоей ошибки...Не политик ты...не политик...

08:37 5 августа

igorkuz45

Годам к сорока.

07:36 5 августа