Юрий Семин: "Локомотиву нужно по одному новому игроку в каждую линию"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что привлек 10 молодых игроков на тренировочный сбор железнодорожников в австрийском Бад Кляйнкирххайме.

- На этот сбор мы взяли большую группу нашей молодежи, - рассказал Семин в интервью клубному телевидению. - Это 10 игроков из "Казанки" и молодежной команды. Мы постоянно сравниваем этих ребят.

Год прошел, посмотрим какие изменения. Мы им даем шанс, чтобы они были на виду у основного состава. Сегодня второй день работы. 6 игроков (Ведран Чорлука, Джефферсон Фарфан, Мануэл Фернандеш, Мачей Рыбус, Алексей и Антон Миранчуки, - Прим. "СЭ"), которые участвуют в чемпионате мира, получат небольшой отпуск. Это будет индивидуальный отпуск.

Как обычно перед каждым сезоном, есть очень много проблем. Проблема в том, что одни игроки начинают раньше, а другие позже. А чемпионат стартует одинаково для всех.

Мы же играем в Лиге чемпионов, поэтому мы должны совершенно по-другому быть готовы, в каждую линию нам надо по одному игроку для усиления.

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