Юрий Семин: "Локомотиву" нужно качественное усиление"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил, что его команда контролировала игру со "СКА-Хабаровск" (1:0) в 4-м туре премьер-лиги. Также специалист признал, что его команде требуется усиление, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Виталий АЙРАПЕТОВ.

– Ожидали, что будет непростая игра, – сказал Семин. – Хабаровск оборонялся большими силами. В целом, мы контролировали ход встречи, за исключением одного удара гостей в концовке. Всегда тяжело побеждать в день железнодорожника. Дополнительная ответственность накладывается. Игроки понимают, что должны порадовать РЖД, болельщиков. А СКА уже довольно давно находится в Москве, тренируется здесь, так что команда адаптировалась и выглядит хорошо физически.

Почему заменил Баринова на Антона Миранчука? Нам нужно было тактически перестроиться, насытить среднюю линию. Нужно ли нам усиление? А как вы думаете? Конечно, нужно. Мы все-таки играем на три фронта. Причем нужно не количественное, а именно качественное усиление.

Трансляция матча "Локомотив" - "СКА-Хабаровск"