Юрий Семин: "Локомотиву" нужно было терпеть, но играть в свою игру"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Тосно" (0:2) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда не смогла поразить ворота соперника, потому что играла неправильно, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, железнодорожникам нужно было гнуть свою линию.

– Почему решили перестроиться со схемы 3-5-2 на расстановку с двумя центральными защитниками? – вопрос Семину.

– Добавили Касаева в среднюю линию, хотели получить там лишнего игрока, который должен был увеличить атакующий потенциал вместе с Рыбусом. Но не вышло. И дело не в Касаеве. Каждый сегодня играл не лучшим образом. В напряженном первом тайме "Тосно" действовал плотно, нам нужно было терпеть, но продолжать свою игру. А мы не продолжили. Резко перешли на другой футбол.

– А вы не считаете, что "Локомотиву" просто не повезло? Первый пропущенный гол ведь – это несчастный случай.

– А что значит "не повезло"? Да, несчастный случай, такое в футболе бывает. Но нужно было далее правильно играть. А мы играли неправильно. Поэтому и не смогли забить.

– Виталий Денисов сегодня впервые в сезоне попал в заявку после травмы. Когда увидим его в основе?

– Он был близок к тому, чтобы выйти на поле уже сегодня. Но ход матча не позволял его выпускать. Думаю, в ближайшее время появится.

Трансляция матча "Локомотив" – "Тосно"